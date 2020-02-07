搶攻市場 華為商標在台註冊高居外國法人第一

（中央社記者蔡芃敏台北7日電）經濟部公布去年商標註冊件數創20年新高，外國法人商標註冊以華為最多、LINE第2，日本資生堂與南韓的愛茉莉太平洋化妝品牌緊追在後，小米商標註冊件數則位居第5，顯示中國、日本以及南韓企業正積極搶占台灣市場。

經濟部今天公布108年度受理專利商標申請狀況，經濟部智慧財產局長洪淑敏表示，商標註冊申請8萬6794件，創近20年來新高；其中以本國人申請為主，共6萬1928件、增加3%。

商標註冊類別以「廣告、企業經營」居多，第2名是餐廳住宿，第3名則是咖啡、茶以及糕點；本國法人中，以統一企業申請最多，其次為台中市政府，主要是台中市府日前舉辦花博所致，也是前5大中唯一非企業法人。

此外，經濟部統計，外國人申請商標件數則有2萬4866件，以中國申請數量最多，第2、3名分別為日本與美國；南韓雖然排名第4，但南韓申請件數年增率達16%，成長最多。

外國人申請註冊商標前5大為中國華為、日本LINE、日本資生堂、美國歐夫懷特公司、南韓愛茉莉太平洋與中國小米科技。

官員分析，華為屬防禦性註冊，因品牌布局增加申請商標註冊；中國大陸小米機在台銷售，小米科技去年在台註冊商標數量87件，商標註冊件數也排名第5。

此外，由於日韓產品在台灣廣受年輕人歡迎，加上商標採屬地保護原則，日本、南韓化妝品牌積極在台註冊，搶攻市場占有率。

在專利申請部分，經濟部指出，去年本國人申請發明共1萬8984件，創下104年以來新高，企業申請件數增加6%，進一步觀察大型企業、中小企業各增長6%及7%。

至於外國人發明專利申請，則有2萬9284件，年增1%。其中，設計專利4596件，年增20%，洪淑敏說，大部分為汽車業者申請案，包含福特、雷諾汽車、富豪汽車（Volvo）等業者，其他業者包含美商摩勒克斯、蘋果、松下也均名列其中。

申請人國籍以日本續居首位，美國第2，中國排名第3，韓國第4，香港位居第5，且年增達2位數，擠下德國。

洪淑敏說，發明專利速度審查期間約14個月，商標審查時間約7個月，相較歐美審查速度快速許多。（編輯：林淑媛）1090207