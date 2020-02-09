武漢肺炎疫情衝擊 學者估全年GDP2.72%將下修

（中央社記者吳佳蓉台北9日電）主計總處12日將發布最新經濟預測，學者認為，今年經濟成長率2.72%預測值恐將下修，主要是中國延遲復工衝擊生產面，內需則受民眾減少外出旅遊消費影響，拉低上半年經濟表現。

主計總處上一次發布經濟預測為去年11月29日，看好投資表現超乎預期，上修2020年經濟成長率預測至2.72%，普遍高於其他預測數據，但隨武漢肺炎疫情爆發，外界關注12日是否下修經濟成長預測。

元大寶華綜合經濟研究院長梁國源認為，如今時空背景與主計總處去年11月預測時已不同，隨台商回流、轉單效應持續，加上美中貿易協商正向發展，直到1月中旬以前，市場都抱著今年經濟將轉趨樂觀的看法，但春節連假期間，武漢肺炎疫情爆發，衝擊來得又快又猛，預估此次經濟成長率應會下修。

梁國源分析，下修經濟成長預測值主因在於為控管疫情，中國多個省份難以復工，全球貿易量一定會受到影響，加上台灣又與中國經濟關係密切，封城區域包含台商重要生產基地，即使台灣零組件做好運送過去，也無法在中國完成最後組裝，例如iPhone；同時，銷往中國市場的產品，銷量勢必也會受影響。

中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任也認為，主計總處12日很可能下修今年經濟成長率預測，雖然民間投資動能仍在，但武漢肺炎疫情蔓延，勢必衝擊第1季、第2季經濟成長表現。

吳大任指出，中國為全球供應鏈的重要一環，若受疫情影響產能，主要零組件可能面臨缺貨，影響全世界生產，台灣又與中國產業分工密切，生產面上多少會受到衝擊；根據當地業者說法，中國大多數省份雖宣布10日開工，但受各地交通及人員管制影響，外地員工可能要到20日後才能全數返回工作崗位。

至於在內需方面，吳大任表示，民眾為防疫，外出觀光用餐頻率都會降低，將直接影響旅遊、餐飲及交通等產業。因此，雖然今年民間投資這塊看來還是不錯，考量美中貿易戰加上中國疫情，只要政府把投資環境弄好，台商還有機會再回來，但綜合生產面及內需面衝擊，還是會下拉經濟成長率表現。

中華經濟研究院副院長王健全預估，主計總處多少會下修今年經濟成長率，內需方面，服務業、飯店、零售、觀光都會受到疫情影響，生產上高度仰賴中國基地的台商也會受衝擊；中國經濟若因疫情而下行，對台需求也會減少，進而可能影響台灣出口表現。

不過，王健全表示，台灣目前並非主要疫區，且有了SARS經驗，政府更能管控疫情發展，以過去經驗來看，疫情結束後，消費、觀光等產業可望因延遲消費需求而反彈；若能儘快控制住疫情發展，越能減緩對今年經濟表現的衝擊。（編輯：林淑媛）1090209