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憂心武漢肺炎疫情 馬來西亞撤回駐中港台官員
首頁 / 產經

武漢肺炎衝擊產業 經濟部祭3大因應措施

最新更新：2020/02/05 21:29

（中央社記者吳柏緯台北5日電）因應赴中港澳旅遊者回台後，必須進行居家檢疫14天，經濟部長沈榮津與工業局官員主動與國內大廠聯繫，業者均表示理解，願意配合政府防疫措施；經濟部同時也針對產業發展，祭出3大因應措施。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，中港澳旅遊史的國人返台須居家檢疫14天；若有落跑失聯者，將以辦理刑事案件的規格處理。

經濟部稍早表示，在訊息公布後的第一時間，經濟部長沈榮津與工業局官員，已主動與10多家，包含電子業、科技業、傳統產業的主要大廠聯繫，業者均表示會配合政府防疫作為。

除了防疫優先外，在產業面的因應上，經濟部宣布祭出3大措施。首先，主動關懷台商需求，有些台商在中國部分區域的產能受限，但可以透過其他地方的產能調整彌補，若有相關需求，經濟部將會協助。

第二，經濟部將加大力道支持台商回台投資，分散市場，才能夠分散風險；經濟部的單一窗口會用更快的速度，全力支持台商回台投資。

第三，經濟部後續會提出方案、投入資源，把危機帶來的壓力，轉換成為轉型的動力，政府民間合作，讓產業加速升級轉型。（編輯：林淑媛）1090205

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