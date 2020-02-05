武漢肺炎中國封城 經部：部分業者有意返台投資

（中央社記者蔡芃敏台北5日電）中國多地因武漢肺炎疫情封城，經濟部表示，台商對中國累計投資達1865億美元，以電子零組件、電子光學產業為主力，經部將持續與業者聯繫，研議適當措施，有業者因疫情衝擊，有意回台投資。

隨著武漢肺炎疫情延燒，中國多個城市宣布實施「封閉式管理」，包含鴻海大本營鄭州、台積電設置晶圓廠的南京均名列其中，由於兩岸經貿往來頻繁，台商投資重地也受封城政策影響，業者後續營運及出貨狀況備受關注。

根據經濟部統計，民國80年至108年間，台商對中國大陸投資件數達4萬3925件，累計投資金額達1865億美元，主要投資地區為江蘇省，廣東省居次，依序為上海市、福建省、浙江省。

進一步觀察前五大投資業別，官員說，以電子零組件211億美元居冠，第2為電腦電子光學製品業、136億美元，金融保險業以79億美元位居第3，批發零售業77億美元第4、電力設備製造業69億美元排名第5。

經濟部官員表示，最近曾與電子十哥等大廠聯繫，因農曆春節放假，業者最近才開工，大多廠商並未提及斷鏈問題，經部將持續與業者聯繫，進一步了解業者受疫情影響程度與出貨狀況，再研議適當措施。

官員指出，受到肺炎疫情影響，有部分業者表達返台意願，雖未立即顯現大量回流潮，不過因美中貿易戰，台商持續調整產線布局，預估未來仍有一波回流潮。（編輯：林淑媛）1090205