玉晶光凌晨復工 首季優於去年同期目標不變

（中央社記者韓婷婷台北10日電）蘋果iPhone鏡頭供應廠商玉晶光表示，今天凌晨已順利復工，目前客戶訂單並沒有任何變化，第1季剛好是淡季，影響相對較小，營收較去年同期成長目標的看法還是樂觀。

武漢肺炎疫情延燒，外界關注電子業大陸工廠復工情形，電子業大陸工廠復工面臨層層考驗，不少廠商宣布復工延期，斷鏈危機四起。

多鏡頭趨勢下，智慧型手機高階鏡頭產能吃緊，此次疫情是否衝擊供應端，讓供需缺口更緊張，外界高度關注。

iPhone鏡頭兩大主力供應商大立光及玉晶光，大立光主要生產基地位於台灣，沒有產線停擺的問題。玉晶光工廠位於大陸福建廈門，受到所在地福建省發布延遲復工通知，要求境內企業不早於2月9日24時前復工，玉晶光公告，廈門廠將於2月10日復工。

玉晶光表示，工廠已搶在第一時間，今天凌晨準時復工，剛好是第1季淡季，影響不會太大，跟去年同期比成長還是樂觀；至於大環境的影響目前還無法評估，目前客戶訂單並沒有任何變化。

玉晶光認為，智慧型手機鏡頭持續升級，且多鏡頭趨勢不變，市場需求仍在，今年產業總體需求如果還是增加，營運就還是樂觀，擴產的計劃並沒有改變。

趕在春節長假前最後工作天，光學雙雄大立光及玉晶光不約而同公告興建新廠房訊息。大立光公告將斥資16.6億元建新廠，春節後動工，預計最快2023年底開出。

玉晶光為因應下半年及明年的訂單需求，已先以租賃方式新租一廠房，並將添購新的機器設備，所需金額約34.64億元，接下來將進行廠房整建工程，希望趕在今年底前能開始貢獻營收。（編輯：楊凱翔）1090210