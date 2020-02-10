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助台商移轉全球資產 KPMG成立戰略諮詢中心

最新更新：2020/02/10 16:52

（中央社記者吳佳蓉台北10日電）自美中貿易戰爆發，促使台商企業、高資產人士撤出中國，重新思考全球資產配置，安侯建業（KPMG台灣所）今天宣布成立「全球資產配置戰略諮詢中心」，一次性提供多國稅務、財務及併購諮詢。

安侯建業全球資產配置戰略中心主持人陳彩凰表示，過去台灣跨國企業高度仰賴中國作為主要生產據點，但面對美中貿易戰延燒，關稅成本增加，以及近年中國工資成本上揚、環保要求提高等因素，均使台商重新思考調整生產基地，重新布局集團供應鏈。

陳彩凰說，台商在考量產業群聚、市場及各方面優惠政策後，可能思考撤出中國大陸，前進東協、印度或者增加投資美國及台灣，皆為選項之一。

陳彩凰指出，調整過程中，同時需要稅務規劃、財務諮詢、併購服務等多面向專業協助，且同時牽涉台灣、中國、美國、東南亞等多國法令，因此成立戰略諮詢中心，統合全球各會員所資源，提供整合服務。

陳彩凰舉例，企業資金撤離中國時，除需因應中國稅務議題，也要評估資金匯出方案，而高資產個人就匯出資金如何配置於台灣境內、外，也需依個別金融資產投資及傳承等不同需求進行縝密規劃。

陳彩凰說，集團企業決定將資金回流台灣，則需選擇投資標的，除增加投資原企業集團外，常有進行併購的必要，涉及財務、法律及稅務的整體評估。

陳彩凰補充，「全球資產配置戰略諮詢中心」的另一特點在於，可協助引薦金融機構及東南亞國家當地不動產開發商或仲介機構給台商企業，以協助其合法取得當地工業區土地等；且將與台灣金融機構合作，就資金回台專法中的金融投資部分，透過創投事業及私募股權基金等進行間接實質投資，提供台商更多選擇。（編輯：趙蔚蘭）1090210

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