武漢肺炎疫情影響外貿 經部加碼補助增開280個拓銷團

（中央社記者吳柏緯台北11日電）因應武漢肺炎造成的外貿衝擊，上半年多個大型展會、貿易活動受到影響。貿協表示，經濟部已規劃新台幣2到3億元補助，今年將陸續增加280個推廣與貿訪團，盼維持既有的經濟規模。

新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情肆虐，國內外人潮眾多的會展活動都受到影響，連帶衝擊到台灣對外貿易的商機與活動。即將在3月4日登場的「台北國際自行車展」、「台北國際體育用品展」，在考量防疫與確保參展廠商、買家的健康後，決定延期到5月14日到舉行，貿協預估，參展廠商將從3800家下降至1800家，損失正在估算。

對外貿易發展協會祕書長葉明水指出，目前除了國內的展會延期外，3月原訂有一個到廣州的汽車零組件貿訪團，以及4月廣州交易會的貿訪團，已經確定延期，將視疫情決定延後多久。此外，原訂3月舉行的印尼台灣形象展，確定將延至下半年。

為了減緩台灣對外貿易衝擊，同時持續推廣台灣的商品，葉明水指出，經濟部目前已經規劃新台幣2到3億元的補助，穩定台灣對外貿易。根據貿協規劃，今年的各式訪問團將增加280團，包含貿訪團80團、各類型的推廣與機動團200團。產業類型橫跨機械、電子、五金等，至於拜訪的地區會加強中南美洲與非洲等地。

葉明水進一步說明，目前貿協赴日本、美國、歐洲的推廣活動均正常執行，也持續安排國外買家來台洽談、舉辦採購大會等活動。他進一步說明，今年3月貿協的採購大會，原本因疫情決定要取消，但是85個重要買主中，有45家依舊表達有意來台，加上有9家願意透過視訊洽談、採購，將會如期舉行。如果屆時中國的買主想要參加，也會以視訊會議的方式參與。（編輯：張均懋）1090211