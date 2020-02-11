武漢肺炎疫情延燒 金融服務在家辦繳費有寬限期

（中央社記者潘姿羽、劉姵呈台北11日電）武漢肺炎疫情延燒，金控業者加強防疫，不只玉山金宣布將法人說明會改為線上舉行，開發金控宣導「金融服務在家辦」，中國信託銀行則因應客戶可能受疫情影響，無法如期繳交費用，啟動寬緩機制。

武漢肺炎確診病例數持續增加，政府呼籲民眾應勤洗手，通風不佳處宜戴口罩，並減少去人多場所，避免疫情擴大。

防疫成為全民運動，金控業者紛紛加強防疫措施，玉山金控原訂12日舉行法人說明會，不過因應武漢肺炎，2月初宣布改為網路舉行；中華開發金控則表示，相關單位同仁管制不赴中國出差，如因業務需求，改以電話會議、視訊會議或Email進行。

開發金控今天特別發布新聞稿宣導「金融服務在家辦」，集團包括子公司凱基銀行、凱基證券及中國人壽，均提供多項數位金融理財服務，涵蓋線上受理信貸申辦、投資交易下單以及相關保戶關懷等措施，鼓勵民眾多在家使用數位金融服務。

舉例來說，凱基銀行近期攜手LINE推出全新改版「生活繳費王」官方帳號，首創透過LINE刷29家銀行信用卡線上繳交水費或捐款，以及所有帳單皆能設定自動提醒功能，方便民眾不出門也能繳交帳單。

受到疫情影響，許多民眾旅遊計畫生變，中壽也提供「旅平險彈性調整」服務，若保戶因疫情延期或取消旅遊行程，可於疫情影響發生日起10個工作天內，提出旅行平安險契變申請辦理取消或延期。

此外，若醫事人員為中壽保戶，如因於醫療機構執行防疫或治療任務時確診感染武漢肺炎，中壽立即提供慰問金新台幣5萬元或1倍住院日額慰問金，擇優提供，向醫事人員致敬。

中國信託銀行即日起啟動寬緩機制，包括受疫情影響而無法如期繳納信用卡卡費、房貸、信貸月付金者，可持相關文件申請本金寬緩3個月，寬緩期間的違約金、循環利息等相關費用也可減免；客戶若因嚴重特殊傳染性肺炎疫情，產生貸款或信用卡費用繳交困難，也可個案提出申請，可辦理債務協商。

此外，有確診的家庭或受影響的中小企業若出現短期資金調度需求，中信銀開放客戶申請家庭急難救助貸款及主動提供關懷措施，協助受影響客戶調動資金，即早恢復正常生活及企業營運。（編輯：林淑媛）1090211