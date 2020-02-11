跟熊大當同事 LINE台灣3大事業體聯合徵才

（中央社記者吳家豪台北11日電）通訊軟體LINE今天宣布年後針對工程團隊的徵才活動開跑，是LINE台灣3大事業體LINE、LINE Bank與LINE Pay首度針對研發工程的職缺舉辦聯合徵才，共計12個團隊招募開發高手。

此次聯合徵才從今天起開放投遞履歷，經內部審核與線上測試，預計4月25日當天將於LINE台灣辦公室舉辦「LINE工程團隊聯合招募會」（LINE Developers Recruitment Day），並進行最終面試。

不過，有鑒於疫情發展情況未明，4月25日的現場徵才活動將視政府公告等資訊審慎評估，若有必要將提出應對措施或改期，相關公告將於「LINE開發者官方社群」LINE官方帳號中即時通知。

在純網路銀行LINE Bank衝刺開業之際，將招募金融科技領域人才，共6個團隊釋出近20種職缺，包含法遵、風控、科技、金融、資安、人工智慧、大數據、異業結盟等領域，其中以資訊技術人才需求最大。

在台灣擁有超過2100萬每月活躍用戶的LINE共有4個團隊開出職缺，包含商家資訊服務LINE SPOT、人工智慧LINE BRAIN計畫的重要推手LINE資料工程團隊、針對以網頁為基礎的服務擔任主要開發的前端團隊LINE UIT團隊、需確保系統架構及功能性完善的測試團隊LINE QA團隊。

行動支付服務LINE Pay方面，開出職缺的2個團隊包含開發創新支付與金融服務體驗的LINE Pay Development 團隊、策劃產品上線測試流程的LINE Pay QA團隊。（編輯：黃國倫）1090211