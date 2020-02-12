貿協加強國際宣導 盼展覽不受影響如期舉行

（中央社記者蔡芃敏台北12日電）外貿協會表示，已加強國際宣導「台灣並非主要疫區」，讓參展者、買主放心來台，期盼展覽盡量照常舉行，貿協也開始邀請國際買主參加即將登場的台灣國際醫療暨健康照護展。

台灣國際醫療暨健康照護展（Medical Taiwan）及台灣國際醫材製造及零組件展將於6月11日至13日共同於南港展覽2館展出，展覽內容擴及製造商、醫院、社區及居家環境。外貿協會於今天舉辦「智慧醫療拓銷新思維論壇」，貿協秘書長葉明水、台灣醫材公會理事長洪盛隆等人均出席活動。

葉明水受訪時表示，為了防堵武漢肺炎疫情，貿協在展覽館規劃設置紅外線熱像感測儀裝設，也加強消毒、宣導以及空間排氣等，保護觀展者與參展商。

貿協日前宣布，原訂3月初舉辦的「台北國際自行車展」、「台北國際體育用品展」將延後到5月14日舉行；葉明水表示，希望以不受疫情影響為前提，展覽能盡量照常舉行。貿協已經開始邀請國際買主，參加將在6月登場的台灣國際醫療暨健康照護展，而且台灣並非主要疫區，貿協每天發布許多新聞、加強國際文宣，讓參展者、買主放心來台灣。

貿協去年整併轉型展覽，強化醫療科技及醫材製造，共吸引來自47個國家，超過6000名通路商、進出口商、醫院、診所等前來觀展；根據貿協統計，台灣國際醫療暨健康照護展去年共吸引326家參展商，620個攤位，觀展人次超過5萬人，採購商機達1.2億美元。

外貿協會調查，台灣2019年醫材出口值為33.1億美元，即便面臨美中貿易戰，仍能穩定成長。預估在醫療轉型變革下，將持續上揚。洪盛隆受訪時表示，由於2019年冠狀病毒疾病疫情延燒，防疫產品需求大增，台灣醫材業也有望受惠於轉單效應。

世界衛生組織（WHO）已將武漢肺炎正式定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。1090212