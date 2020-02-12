研華昆山製造中心 估2月下旬復工3成

（中央社記者吳家豪台北12日電）因應武漢肺炎疫情，工業電腦廠龍頭研華今天宣布即日起於官網專區揭露各地營運狀態，且在員工安全與健康的前提下，研華昆山製造中心預計2月下旬復工3成。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。

研華表示，2月12日起將於官網定期更新研華於昆山製造中心復工時程與產能利用率、大陸區主要銷售據點營運狀態及全球員工疫情狀態，提供全球夥伴、客戶及員工最即時訊息。

研華全球員工近8000人，截至目前為止，沒有發生任何感染。中國區員工近3400人，除製造中心位於昆山外，其餘分布在北京、上海、深圳、廣州、西安、成都等40多個城市。

根據中國政府防疫規範，所有企業復工需經當地政府審批同意，截至目前為止，研華可復班開工城市包含北京、上海、廣州等地，但為保全員工身心安全，於2月10日至14日期間，部分員工將在家上班；其他分公司皆已送出復工申請，待當地政府評估指示。

研華指出，防疫過程中，將以包括微信群組、Able Club等內、外平台，即時關注員工個人健康狀態，並藉由內、外部各式管道、平台發布如全球差旅、防疫建議予全球員工了解；另也啟動向各地政府通報防疫狀態管道。

研華昆山與台灣製造中心均為全產品線的製造中心，各占研華產能一半，日本製造中心則以客製化需求服務為主。

研華表示，截至目前為止，台灣與日本製造中心皆正常運作，不受影響；昆山製造中心基於嚴謹防疫措施及全體員工健康，待當地政府審批確認復工，將於2月17日重啟部分產能，並逐週恢復至正常營運狀態，搭配台灣製造中心同步擴產因應，希望降低疫情對於營運的短期影響。（編輯：郭萍英）1090212