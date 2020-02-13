歐洲第16國 台捷避免雙重課稅協定110年生效

（中央社記者游凱翔台北13日電）外交部今天表示，「台灣捷克避免所得稅雙重課稅及防杜逃漏稅協定（ADTA）」，於民國106年12月由雙方駐處完成簽署，經雙方共同努力，已於捷克時間12日獲捷克總統澤曼（MilošZeman）簽署，將於明年1月開始實施。

外交部發布新聞稿表示，台捷雙方依據協議，將以書面方式互相通知生效時間，雙方預定同步於明年1月1日正式開始實施，有助雙方企業創造租稅公平及鼓勵投資的友好環境，增進兩國投資、貿易往來、就業機會、技術交流及稅務合作。

外交部指出，捷克是繼波蘭、奧地利、比利時、丹麥、法國、荷蘭、德國、匈牙利、義大利、盧森堡、北馬其頓、斯洛伐克、瑞士、瑞典及英國之後，第16個與台灣簽署避免雙重課稅協定的歐洲國家；也為台灣簽署的第33個全面性租稅協定。

外交部說，捷克為台灣在歐洲第4大投資對象國，雙邊實質關係密切友好，目前有多家台灣企業投資捷克，在高科技及電子資通訊等產業密切合作，並在當地創造約2萬3000個工作機會。

外交部最後表示，繼近年來台捷陸續簽署科技創新、青年度假打工及教育合作等協定，現完成「台捷避免所得稅雙重課稅及防杜逃漏稅協定」的相關程序，將可續深化台捷互利互惠的經貿關係，並進一步提升雙邊實質合作發展。（編輯：楊凱翔）1090213