企業獲利亮眼 美股基金連2週獲資金進駐

（中央社記者韓婷婷台北17日電）美國企業獲利亮眼，帶動美股指數上週再創高。摩根投信表示，根據EPFR數據，美股基金上週淨流入31.14億美元，連2週蟬聯全球股票基金吸金王。

全球新興市場股票基金買氣緊追在後，單週吸金再進一步擴大至22.75億美元，順勢推升連續吸金週數來到第16週。包含新興亞洲基金、歐非中東基金和歐股基金也終結過去幾週失血窘境，上週資金動能同步由負翻正，僅拉美基金小幅流出1.87億美元。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，目前正值公布去年第4季財報旺季，逾7成美國標普500指數成份企業已發布財報，預估企業獲利年增率2.3%；優於預期比例70.5%，高於長期平均值64.9%，其中以資訊科技及通訊服務表現最佳，財報結果多數優於預期，促使研究機構下修美企獲利預估值的趨勢轉向彈升，並為美股近期攀高添助力。

林雅慧分析，受到疫情影響，市場近期開始下修全球第1季經濟展望，其中以中國遭下修幅度最大。不過，隨著企業陸續復工，加上各國對疫情的了解與掌控獲得提升，市場也跟著止穩回升，市場預期第2季全球經濟成長有望出現反彈。

林雅慧指出，目前疫情發展尚未改變對今年的基本看法，後續可留意疫情擴散與否、各國財政與貨幣政策回應以及中國工業生產恢復速度，只要疫情能獲得控制，風險性資產仍有表現空間，此外，隨著中美貿易紛爭的風險降低，主要央行多採寬鬆基調注入流動性，全球經濟今年仍有可能逐步溫和回升。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，新型冠狀病毒肺炎對以中國為主的亞股帶來衝擊，包括A股與台股皆一度出現5%至8%不等的單日跌幅，歐美等已開發國家股市受到影響較小。

安聯主題趨勢基金產品經理林佑憲觀察，市場在受到疫情首波衝擊後，情緒逐漸回溫的2月首週，可發現在投資市場上，以包括生技、科技、永續、新能源及美國大型成長股為投資主題的基金或投資策略，出現較為明顯的反彈成長氣勢，受到市場的關注。（編輯：趙蔚蘭）1090217