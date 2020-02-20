iPhone出貨恐下修 法人估鴻海首季業績11季低點

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）蘋果（Apple）iPhone出貨量恐因中國武漢肺炎疫情衝擊下修，間接影響鴻海第1季業績表現。法人估鴻海第1季業績可能低於新台幣兆元，將是11個季度以來低點。

鴻海今天盤中股價翻黑，最低來到82.5元，下跌1.55%，市值來到新台幣1.14兆元。

武漢肺炎疫情持續，日經新聞19日報導，目前中國iPhone供應鏈產能利用率僅30%至50%，且面臨缺工和物流等問題，推測iPhone供應吃緊的情形可能持續到4月。

本土法人報告指出，蘋果約有60%的iPhone組裝量在鴻海集團的鄭州廠區，不過增產速度依舊緩慢，預估今年全年iPhone出貨量約2.04億支，較去年僅成長9%，較原先預測的2.17億支減少。

法人表示，iPhone出貨量下修，主要是組裝廠缺工、以及關鍵零組件短缺，中國市場今年上半年需求恐受影響。法人並預期第1季iPhone出貨量約2330萬支，恐季減4成。

觀察蘋果主要合作夥伴鴻海，法人預期受到疫情影響，鴻海第1季業績可能會跌破新台幣兆元大關，較去年第4季季減42%，比去年同期下滑5%，將是11個季度來低點，每股純益可站上1.2元。

展望今年各產品表現，另一家本土法人預估疫情可能部分影響鴻海在消費暨智能產品表現，不過企業產品包括伺服器、網通等表現可望穩健成長，預估今年企業產品比重可從去年的25%以上提升到近3成。

鄭州廠區和深圳龍華廠區是鴻海集團組裝代工iPhone的兩大生產基地，穩定復工攸關iPhone組裝代工進展。鴻海深圳與鄭州廠區合計起碼占鴻海集團約48%營收，員工人數至少32萬人。

其中粗估鄭州相關企業占鴻海整體業績比重超過26.5%，深圳相關企業占集團整體營收比重超過21.5%。

法人日前預估鴻海集團今年業績成長幅度下修到1%到3%，今年目標提升毛利率和每股獲利，預估到2025年毛利率要提升到10%。

蘋果日前透過新聞稿表示，受到疫情影響，iPhone產能回升低於預期，加上中國市場需求受衝擊，截至今年3月底的財測可能無法達標。（編輯：鄭雪文）1090220