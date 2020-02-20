台積電5奈米接單旺 家登沾光股價一度漲停

（中央社記者張建中新竹20日電）晶圓代工廠台積電5奈米製程接單暢旺，市場看好將帶動極紫外光（EUV）系統與光罩盒需求升溫，家登營運可望受惠，激勵家登今天股價強勁，一度漲停。

台積電近期傳言紛飛，除美國有意擴大對華為出貨限制，要求全球晶片廠有意使用美國設備替華為製造晶片，必須取得許可，市場認為台積電恐將受到衝擊；此外，三星還傳出成功搶下高通新推出的5奈米5G數據機晶片X60訂單。

只是美國總統川普透過推特發文，表示不會以虛假的國家安全名義犧牲美國企業和成長，那些與晶片製造廠有關的提議，與國家安全無關。減緩市場對美國擴大華為出貨限制的疑慮。

至於高通5奈米訂單方面，法人認為，高通（Qualcomm）應維持同時交由三星（Samsung）與台積電代工生產的策略，台積電5奈米接單暢旺，包括高通、海思與蘋果（Apple）都是台積電5奈米製程的客戶，今年5奈米將可貢獻1成業績。

台積電自增強版7奈米製程導入EUV微影技術後，5奈米也將使用EUV微影技術，市場看好，對EUV系統與光罩合需求將升溫。

據艾司摩爾（ASML）透露，2020年客戶對EUV需求強勁。市場預料家登營運可望受惠，EUV光罩盒出貨量可望倍數成長。

台積電今天股價走勢震盪，早盤一度達新台幣329元，漲2.5元，只是隨後賣壓出籠，股價由紅翻黑，一度達325元，跌1.5元。

家登在市場買盤積極湧入下，股價表現強勁，一度攻上漲停，達189.5元，大漲17元，漲幅達9.85%。（編輯：鄭雪文）1090220