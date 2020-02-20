不畏疫情 貿協拓銷新南向推小型機動團

（中央社記者蔡芃敏台北20日電）武漢肺炎疫情蔓延，外貿協會新南向拓銷步調不變，貿協表示，新南向計畫將升級為2.0，以機動結合數位模式，推出小型機動團以及線上平台年費優惠，讓海外拓銷不受疫情影響。

「2020年新南向市場經貿趨勢論壇」今天登場，中華民國對外貿易發展協會秘書長葉明水致詞時表示，雖然武漢肺炎疫情延燒，不過，貿協將2020年新南向計畫升級為2.0版本，以機動結合數位模式，推出「小型機動團」，也與當地電商平台合作推出免上架費、年費優惠等措施。

葉明水進一步說明，受肺炎疫情影響，許多經貿活動暫時停辦。貿協也推出「小型機動團」服務，一人成行、隨時可出發，業者可透過駐外單位安排與國外買主見面，從1月至今已經有多個機動團正在進行。

葉明水指出，肺炎疫情期間，貿協會鼓勵業者盡量利用線上資源做生意，舉例來說，很多國外買主有意購買台灣防疫商品，貿協透過網路平台供買主線上選購，台灣經貿網也將扮演供應商與買主間的橋梁。

貿協表示，在疫情結束後，將至新南向國家拓銷，包括擴大邀請國外買主數來台採購，增加50至80個貿易訪問團、200個小型機動團。

葉明水表示，貿協將透過台灣精品盃電競賽、公益路跑、行銷拓展方案等活動，加強國外市場拓銷，以提升海外消費者對台灣品牌黏著度。

葉明水也說，貿協將分別於印度、泰國、馬來西亞、越南、印尼等國展出「台灣形象展」，貿協也將首次舉辦「2020年馬來西亞銀髮健康照護展」，將持續輸出台灣獨有文化，將品牌形象深植於海外消費者腦海中。

外貿協會今天舉辦第3屆新南向國家企業家聯誼會年度聚會，同時舉行「2020年新南向市場經貿趨勢論壇」，邀請講者分享新南向市場經驗。（編輯：趙蔚蘭）1090220