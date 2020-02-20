尹衍樑逕自懲處經理人 顧立雄：傷害公司治理

（中央社記者劉姵呈台北20日電）南山人壽大股東尹衍樑跳過董事會，逕自對獨子、副董事長尹崇堯與總經理許妙靜各記大過一次，金管會主委顧立雄表示，此事不符合公司治理原則，應該要避免大股東一時興起的個性對公司造成傷害。

不過，媒體詢問，若大股東要懲罰，總經理怎麼能說不，顧立雄回應，總經理若認為傷害到公司治理，就必須要說「不」，如果總經理不敢說不，那就換一個可以說「不」的總經理。

去年因「境界」新系統出包遭金融監督管理委員會重罰，並下令暫停投資型保單業務的南山人壽，因連2年業績排名掉至業界第3名，無論是去年的新契約保費收入或今年1月契約保費皆輸給國泰人壽與富邦人壽。

大股東尹衍樑15日親自下令，發出內部懲處公告，各記副董事長尹崇堯及總經理許妙靜一支大過。

南山事後坦承此懲處並未依內部獎懲程序辦理，也未經過董事會決議通過就發布，公告不具效力，已經撤除。

不過，保險公司要對高層進行懲處，必須經過董事會提案，有一定的作業程序。針對尹衍樑「藐視董事會職能」，保險局日前已發函要求南山要在本週內提出相關說明。

金管會主委顧立雄今天首度回應此事，直言明顯不符合公司治理原則，他已透過保險局表達立場，大家關切的是南山往後要如何獲取廣大保戶的信賴，而且這起事件也對公司治理造成傷害，南山要如何作出彌補與承諾，是金管會關切的事項。

顧立雄說，後續要觀察的是專業經理人如總經理是否做好專業角色，以及整個董事會有無良善運作，真正發揮董事會職能。

他直言，這件事反映出大股東的個性，應該避免大股東一時興起個性對公司造成傷害，這件事情他相信對公司會有一定程度的警惕。

顧立雄強調，會請南山出具報告詳細說明，對未來公司治理的運作，作出承諾或具體規劃。（編輯：林淑媛）1090220