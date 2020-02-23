疫情蔓延亞洲吹降息風 學者：台灣暫無必要跟進

（中央社記者潘姿羽台北23日電）武漢肺炎衝擊市場信心，泰國、菲律賓、中國相繼宣布降息，台灣央行預計3月19日召開理監事會，不過對於利率決策，中研院經濟所、台經院學者均認為，台灣央行目前暫無降息的必要性。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情延燒，泰國、菲律賓考量對國內經濟的衝擊與影響，接連降息；中國20日宣布降息，人行將1年期和5年期的貸款市場報價利率（LPR）雙雙下調，以協助企業度過難關。

日本、韓國確診病例連環爆，韓國總統文在寅近日於內閣會議的發言指出，針對中國武漢肺炎疫情帶來的影響，將全力採取措施以減緩經濟所受衝擊，外界也解讀為，韓國可能採取進一步貨幣寬鬆政策。

亞洲央行吹起降息風，台灣央行預計3月19日舉行第1季理監事會議，疫情帶來的衝擊勢必成為討論重點；不過台灣是否有必要降息，以達提振經濟之效，兩大智庫均認為，疫情尚在控制範圍內，且政府已針對受影響產業端出因應對策，尚無降息必要性。

行政院會日前通過因應武漢肺炎的特別條例草案，定名為「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，草案分為防治、紓困、振興與罰則等4部分，並規定所需經費上限為新台幣600億元，以特別預算方式編列。

台經院院長張建一表示，2019年冠狀病毒疾病現階段對台灣經濟的影響集中特定產業，如觀光旅遊、交通運輸、製造業等，製造業當中各業別又有不同情況，無法一概而論，不過政府針對產業、中小企業端出因應方案，且涵蓋融資與貸款、就業與人力，以及稅務協助等部分，有助於減緩衝擊。

張建一指出，政府仍得密切關注疫情發展、產業界狀況，以及承受力較差的中小企業能否順利度過難關，但因疫情對台灣經濟影響並非全面性，政府也已提出對應政策、編特別預算；在手上還有政策工具，且疫情並非全面性重創實體經濟的情況下，現階段沒有必要走到降息這一步。

中研院經濟所研究員周雨田則分析，台灣利率處在相當低的水準，降息必須考慮到後續還有沒有足夠政策空間，以及台灣很長一段時間沒有降息，一旦降息，會帶來哪些心理效果，這些都是央行討論利率決策時，須考量的關鍵。

就目前掌握的資料，周雨田認為，疫情對台灣經濟的負面影響應不至於超越SARS時期，雖要持續關注疫情發展，但除非其他政策工具沒有辦法達到效果，否則降息應該是最後手段。（編輯：趙蔚蘭）1090223