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晶電Mini LED放量 下半年有望轉盈

最新更新：2020/02/24 09:43

（中央社記者吳家豪台北24日電）投顧法人表示，LED磊晶廠龍頭晶電布局Mini LED（次毫米發光二極體）腳步加快，今年下半年大客戶將推出Mini LED終端產品，晶電Mini LED將放量，有助下半年轉虧為盈。

受早盤重挫逾130點影響，晶電股價今天下跌0.45元開出，盤中低點來到31.5元、跌幅超過1.5%。

投顧法人表示，2020年為Mini LED元年，晶電布局Mini LED，腳步走得最快，去年開始小量生產，導入電競顯示器、電競筆電等產品；晶電今年上半年完成產能建置後，陸續應用於中小尺寸產品與電視，今年下半年可望放量。

法人認為，晶電大客戶將在2020年下半年推出Mini LED終端產品，以晶電優越的磊晶技術，可望成為Mini LED背光趨勢下的主要受惠者。

法人預期晶電可望達成2020年下半年Mini LED產品出貨占藍光產能20%至30%的目標，且由於Mini LED推升藍光產能稼動率，將使單位生產成本降低，晶電今年下半年可望轉虧為盈，維持「買進」投資評等與目標價37.4元。（編輯：鄭雪文）1090224

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