疫情引發成長憂慮 國際資金轉趨保守待長線買點

（中央社記者韓婷婷台北24日電）市場憂心武漢肺炎疫情恐拖累全球經濟成長，國際資金上週賣多買少，印度連3週淨流入表現最亮眼，韓國連續2週遭外資賣出，台股上週遭賣出的幅度較大，失血9.2億美元；法人表示，反映短期利空後仍將回歸基本面。

台股企業陸續公布財報，去年第4季業績表現亮眼，不過台股上週起受到武漢肺炎與美股拉回影響，走勢隨之震盪。累計台股上週指數下挫129.35點，跌幅1.09%，結束過去2週紅K棒走勢。

中信投信表示，根據彭博統計至2月22日外資資金流向，上週吸金王為連續3週獲得資金青睞的印度，獲淨流入2.1億美元；其餘新興亞洲國家皆為淨流出，韓國連2週遭外資賣出，台股上週更遭賣出9.2億美元。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，亞股今天全面走跌，台股加權指數今天下跌151點，終場收在11534點，將再次回測半年線11431點。

摩根投信環球市場策略師林雅慧指出，武漢肺炎疫情持續延燒，加上美國最新製造業及服務業數據雙雙陷入停滯，引發投資人對全球景氣疑慮，上週主要國家股價指數均下跌，反映至股票型基金的資金動能上，也可以看到國際資金布局力道收斂的狀況。

不過，最新美銀美林基金調查顯示，基金經理人仍持續加碼股票。林雅慧說明，武漢肺炎疫情雖讓經理人下修經濟預期，但多數經理人仍認為未來12個月景氣將改善。整體而言，經理人目前還是對今年整體企業獲利保持正向預期，尚未轉向悲觀，表示願意加碼股票的經理人比例持續攀升，並來到20個月的新高。

安聯主題趨勢基金產品經理林佑憲認為，市場在反映完短期利空後將回歸基本面；從中長線來看，包括城市化、科技創新、資源稀缺性及人口結構改變等4大趨勢，也將持續推動全球發展，相關產業也將因長期成長性，持續成為投資布局的重點。他舉例，數位生活逐漸成為現代人生活主要模式，電玩競技產業便是數位生活中一個無法忽視的明日之星。

周俊宏預期，接下來台股區間震盪仍大，以個股操作為上；選股方向以未來產業趨勢佳、評價偏低兩者兼備為上。目前鎖定5G、5G相關基礎建設、轉單受惠、高股息等概念股為主，同時觀察具轉機題材的盤面強勢股，做為次要資金配置。（編輯：張良知）1090224