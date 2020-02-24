中國布廠復工慢 儒鴻聚陽庫存料可用到3月中

（中央社記者潘羿菁台北24日電）武漢肺炎疫情延遲復工意外燒向東南亞布局的台廠，成衣大廠的儒鴻與聚陽均表示，庫存量可使用到3月中旬，趕不及的訂單，客戶已同意延遲交貨，當前中國復工狀況雖慢，但還談不上斷料危機。

由於中國工資上漲，儒鴻早在2016年12月就關閉中國大陸唯一工廠，將產能重心全數擺在越南，至於聚陽在中國雖有產能，不過其占比僅4%，主力在越南與印尼，衝擊不大。

雖然兩大成衣廠東南亞工廠不受疫情影響，農曆春節過後正常開工，但是目前卻傳出輔料恐有供應疑慮，主要是輔料供應多數來自於中國。

聚陽表示，聚陽約有五成輔料比重來自中國大陸，公司掌握各家大陸供應商狀況，截至今天僅半數復工、還有一半尚未復工，整體觀察，輔料供貨狀況並非十分穩定。

不過聚陽本身就備有庫存，暫時可以因應，估計庫存量約可以支撐到3月中，同時，從大陸供應商復工狀況來看，最慢3月初全數回到工作崗位，若物流運輸也能同步放鬆管制，預期不會有斷料危機，最壞狀況頂多是延遲交貨1至2週。

至於儒鴻也指出，輔料庫存量滿足到3月中，若是客戶指定的布廠，目前客戶已同意延後交貨；非客戶指定的布廠，儒鴻正積極尋找替代來源，或是要求供應商調度產能，從非中國地區工廠供應給儒鴻，當前確實仍在協調供料問題。（編輯：林興盟）1090224