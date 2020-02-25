房市有3大支柱 台經院：不會重演SARS急凍情況

（中央社記者潘姿羽台北25日電）武漢肺炎疫情衝擊實體經濟，市場也關注房市是否會重演SARS時期「急凍」情況，不過台經院研究員劉佩真表示，當前房市有3大因素支撐，將呈現「量縮價穩」格局，買方想要撿便宜恐怕不容易。

台灣經濟研究院今天公布1月3大產業營業氣候測驗點同步下滑，其中營建業更較2019年12月大跌8.41點，降至95.03點，為2019年6月以來的低點。

台經院分析，1月施工天數與辦理過戶時間較上月少，以及高基期、疫情升溫，降低民眾外出看屋意願，造成建物買賣移轉件數大幅衰退，而且大多數營造廠商工程收入進帳普遍滑落，進而拖累營建業營業氣候測驗點，呈現明顯下跌。

值得關注的是，台經院指出，目前房市抗壓能力優於2003年SARS（嚴重急性呼吸道症候群）期間，故仍有超過4成以上的不動產業者看好未來半年房市的表現。

劉佩真說明，當前房市有3大支柱，一是超低利率環境，二是資金水位充裕，2003年M1B（包括通貨淨額及活期性存款）資金水準約新台幣13兆元，如今高達19兆元；三是台商回流，使得工業地產、商業不動產交易轉趨活絡；上述因素均可支撐房市，「SARS時期急凍狀況，目前不會發生」。

劉佩真認為，房市有了3大支柱，相對抗跌，因此賣方態度會比較硬；從產品別來看，部分仰賴觀光客的商圈，其店面租賃市場可能會走跌；商用不動產投資買賣受惠於台商回台，仍有些題材可以期待；住宅則因民眾看屋意願短少，續呈盤整態勢，但中古屋買氣還是優於預售屋、新成屋，且低總價、低坪數的銷售狀況也會優於豪宅。

從供給面來看，劉佩真指出，建商走過10多年的房市多頭，口袋比較深，不至於因為疫情而出現資金壓力，但已經有看到329檔期推案稍微後延至520檔期，甚至規劃集中下半年的928檔期。（編輯：林孟汝）1090225