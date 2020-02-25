適逢農曆春節 1月房貸餘額月增量明顯縮水

（中央社記者潘姿羽台北25日電）央行今天公布1月建築貸款餘額新台幣2兆1043億元，年增率12.74%，續創2011年12月以來最大增速，房貸餘額為7兆4252億元，受到農曆春節季節性因素影響，兩者的月增量明顯收斂。

今年1月建築貸款餘額2兆1043億元，相較前幾個月動輒月增200、300億元，月增量收斂至99億元，明顯量縮。

央行官員說明，建案開工若適逢農曆春節，建商往往會選擇年後再開工，以免才開始不久就要休長假，使得1月建築貸款餘額成長不是很顯著。

觀察房貸餘額，同樣受到季節性因素影響，1月房貸餘額為7兆4252億元，年增率為6.15%；由於農曆年前正是購屋旺季，去年10、11、12月房貸餘額月增量都有500億元上下，今年1月適逢農曆春節，僅較上月增加127億元，明顯縮水。

央行官員解釋，1月因有春節連假，工作天數較少，連帶影響交易天數；央行21日發布1月5大銀行新承作房貸金額，也較上月大減221.44億元，同樣是季節性因素影響所致。

武漢肺炎疫情延燒，市場高度關注是否會衝擊房市，重演2003年SARS時期房市急凍狀況；央行官員表示，1月數據主要是反映農曆春節的影響，至於2月情勢仍得持續觀察。（編輯：張均懋）1090225