台版肥咖條款今年首度申報 3月開放系統測試

（中央社記者吳佳蓉台北25日電）台版「肥咖條款」CRS去年上路實施，財政部表示，相關申報系統近日已上線，3月1日起金融機構即可註冊帳號，並於3月及4月上傳申報測試檔，6月正式申報。

跟進全球反避稅趨勢，台灣「共同申報準則」（CRS）於2019年上路，金融機構需配合於去年元旦起執行盡職審查，辨識所有客戶的稅務居民身份，並於今年6月將其中屬於已公告交換國的金融帳戶資訊，申報給財政部。

9月財政部與交換國會以自動交換方式，把各自掌握到金融帳戶資訊，交換給對方，提升「海外藏富」難度；至於已公告交換國，目前有日本及澳洲。

財政部表示，配合CRS申報所開發的「金融機構資料申報系統」近日已上線，雖然6月才開放申報，但目前已可下載申報資料檔案格式規範、常見疑義解答及離線版工具，提早準備因應；3月1日起，金融機構即可先上系統註冊帳號，並於3月及4月上傳申報測試檔案。

財政部提醒，所有金融機構6月都要進行申報，即使沒有屬於日本、澳洲稅務居民的金融帳戶還是要申報，並於申報時註明沒有應申報的金融帳戶。

此外，雖然不少金融機構已有美國「肥咖條款」（全稱為外國帳戶稅收遵從法，FATCA）申報經驗，但因其與CRS申報格式仍有差異，建議金融機構提早進行測試，確保可如期完成申報。（編輯：林淑媛）1090225