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保險業另設總部以一處為限 6個月內完成整併

最新更新：2020/02/25 21:22

（中央社記者劉姵呈台北25日電）金管會今天表示，為避免名稱混淆，保險公司展業處須改名通訊處，也規定若總公司地方不夠，若要另外設辦公場所僅能以一處為限，且須於6個月內完成移遷整併。

金融監督管理委員會保險局今天發布「保險業設立遷移或裁撤分支機構管理辦法」修正草案，為配合監理及現行實務作業，將國內分支機構分成「分公司、通訊處與服務中心」三級，且分級管理，增修相關設立遷移裁撤管理辦法，預告60天後上路。

保險局指出，修正重點包括將通訊處、展業處等其他分支機構文字統一修正為「通訊處」；若有營業行為的分支機構遷移或裁撤恐影響員工權益，必須將員工安置計畫納入申請應檢具文件。

此外，增訂總公司、分公司若需要額外找異地辦公地點，僅能以一處為限，且異地辦公，有涉對外營業行為者，需先經金管會核准，未涉對外營業者，應報金管會備查等。

為符合實務作業，若保險公司須設立電腦中心、教育訓練中心、電話客務中心或倉庫非供對外營業用場所，保險局也規定，設立遷移或裁撤這些場所地址、組織架構或用途等具體事項，都應於裁撤後15天內，報金管會備查。這些場所，也不得有受理客戶面對面辦理保險業務、收取保險費、從事電話行銷等業務。（編輯：張均懋）1090225

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