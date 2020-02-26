摩台指結算與美元強勢 外資賣超創6年最大量

（中央社記者潘智義台北26日電）武漢肺炎疫情升溫，美股大跌，外資連3天大賣台股，因美元強勢，今天又逢摩台指結算，外資更賣超新台幣332億元，為2014年2月5日以來6年最大量，也是歷史第6大量。

加權指數今天終場收在11433.62點，下跌106.61點，跌幅0.92%，成交金額1757.25億元。

外資前天賣超263.39億元、昨天又賣超112.84億元，今天再賣超332.01億元，3天賣超逾700億元。

台灣證券交易所統計，外資賣超台股最大金額為2007年7月27日623.98億元，即美國次級房貸引爆全球金融海嘯的前期，外資賣超前5名還包括2007年3月12日549.37億元、2007年8月1日489.92億元、2014年2月5日443.88億元、2007年8月16日384.48億元。

上述期間除2014年2月5日因農曆新年假期國際股市大跌，新春開紅盤補跌之外，其餘幾次外資賣超都在金融海嘯期間。

群益投顧分析師廖健佑表示，摩台指結算，加上美元指數逼近100，維持高檔，新台幣形成走弱趨勢，所以外資這幾天被動賣出台股，並非看空台股。尤其外資將賣單高掛，並非低賣，所以才會有今天台股跌點不算大，甚至昨天小漲、外資卻大賣台股的情況。

例如，台股今年農曆新年紅盤日，因武漢肺炎疫情補跌，指數重挫696.97點，創下史上單日最大跌點，外資當天賣超181.01億元，仍低於今天賣超金額。

台股歷史單日第2大跌點，2018年10月11日，台股受美中貿易戰及美公債殖利率上升，大跌660.72點，外資當日賣超高達302.06億元，同樣不及今天賣超金額。

廖健佑認為，武漢肺炎疫情何時解除，仍有待時間完成，國際資金移動不見得能在短時間完成，因外資持續調整台股部位，大盤恐將持續打底，指數上漲不易，但下跌就要看能否有支撐。（編輯：張均懋）1090226