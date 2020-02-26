台灣高資產客群 47%財富累積靠企業經營及分紅

（中央社記者吳佳蓉台北26日電）中信銀與資誠今天發布的「2020台灣高資產客群財富報告」指出，台灣高資產客群財富仍持續成長，估至今年底人數將達41.17萬人、規模新台幣25.85兆元；財富累積47%靠企業經營及分紅。

中國信託銀行與資誠聯合會計師事務所今天共同發布「2020台灣高資產客群財富報告」，於去年7月至10月、針對中國信託及資誠個人資產達3000萬以上客戶，進行問卷及客戶訪談，主題包括投資策略、傳承規劃及未來展望。

報告指出，綜合國富統計及富比士富豪排行榜等公開資料推估，即使國內外政經局勢多變，88%台灣高資產客群過去1年財富都呈現成長，資產規模1.5億元以上者，財富成長比重更達95%，預估至今年底，整體高資產族群人數及資產將增至41.17萬人及25.85兆元。

至於財富累積的主要來源，調查發現，47%為企業經營及分紅、18%為薪資與獎金，16%為金融商品的投資；在投資策略方面，台灣高資產客群對境內投資商品，操作策略偏向伺機而動，對境外商品，屬企業主者未來3年採取多元投資概念，非企業主則在面對不穩定市場時，則傾向增加風險較低商品。

報告更進一步指出，此次調查台灣高資產客群境外配置資產的比重達73%，投資區域由中國、美國，逐步移轉至其他新興市場；近二年，面對中美貿易戰延燒，高資產客群雖明顯減少對中國投資，卻有持續挹注東南亞地區的趨勢。

未來三年，屬於企業主的台灣高資產客群仍以全球布局為優先，而從中國撤出的資金，轉往東南亞地區布局；而非企業主則持續投入經濟基本面相較穩定的美國市場、及政策利多的東南亞新興市場。

另一方面，調查顯示，影響高資產客群投資策略的4大因素，首先為美中貿易戰引發的金融震盪，高達78%受訪者表示產生衝擊，其次為台灣政經環境發展，其次依序為FED宣布暫停升息以及潛在金融系統性風險。（編輯：黃國倫）1090226