5G競標僅兩家搶到80MHz 遠傳：電信三雄恐走入歷史

（中央社記者江明晏台北2日電）遠傳電信今天宣布將向愛立信採購千餘座3.5GHz頻段基站台，目標今年暑假開台，董事長徐旭東表也表示，遠傳在5G不是只拿入場券，取得精華位置，要做就做最好的。

5G首波競標結果日前出爐，遠傳電信重金430.42億元取得3.5GHz及28GHz中高頻頻段各80MHz及400MHz，在兵家必爭的3.5GHz頻段中，標到魚頭靠近魚肚子，兩階段競標中均展現，「過彎不減速、油門踩到底」的氣勢。

遠傳今天宣布5G基地台選商結果由愛立信取得，將採購千餘座3.5GHz頻段基站台，配合早已展開的5G核心和傳輸網路的布建，目標今年暑假開台。

徐旭東表示，遠傳自2016年開始就率先成立全台第一個5G實驗室，5G進程一路領先，這次在5G競標中取得夢幻旗艦頻譜與堪稱魚身極品的魚肚當（魚前腹Otoro）絕佳位置，再加上已有的4G頻譜資源，讓遠傳用戶平均所分配到的頻寬資源為數一數二。

徐旭東說，5G不是只拿入場券，要做就做最好的。

遠傳電信總經理井琪也表示，遠傳是務實的電信業者，不會「說大話，用小錢」。頻寬資源本就是商務應用的重中之重，從國際電信商的5G營運模式中也可確認，連續的80MHz 至100MHz才能提供用戶最佳的5G應用與布局，和兼具深度與廣度的5G商務發展。

她進一步指出，由此次競標的結果來看，過去外界慣用的「電信三雄」稱謂，可能也將會走入歷史，畢竟取得80MHz以上的業者只有兩家。

遠傳現行4G行動網路以愛立信獨家設備全島建設，井琪表示，在5G建設上沿用愛立信設備，將可以減少4G/5G轉換的複雜性。（編輯：鄭雪文）1090302