台肥再出售南港土地 處分利益約9.5億元
最新更新：2020/03/03 19:29
（中央社記者潘羿菁台北3日電）南港大地主台肥今天公告處分台北市南港區土地，總售出土地面積為869.385坪，總出售金額新台幣12.8億元，台肥估計，預計處分利益稅前約9.59億元。若以台肥發行股數估計，有望貢獻每股稅前利益將近1元。
台肥晚間公告，處分台北市南港區南港段四小段118-3、118-4、120-28、120-39、120-54、120-56地號土地；土地總面積為約869.385坪，每坪單價為147.2萬元出售，總銷售金額為12.8億元。
台肥表示，這塊土地為二次公開招標流標後，採取議價方式，出售給萬賜興建設公司與福匯開發，出售目的為活化資產，估計處分利益約稅前9.59億元。
若以台肥已發行9.8億股數，這筆業外收益有望貢獻每股稅前利益約0.97元。
去年3月台肥出售台北市南港區南港段一小段531地號土地（R13-1都更案），面積達328.82坪，底價為5.92億元，包括國揚、愛山林建設均出手投標，結果由愛山林建設以7.02億元、換算每坪土地單價213.76萬元拿下，當時處分利益為稅前6.15億元。（編輯：蘇志宗）1090303