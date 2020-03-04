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中砂布局先進鑽石碟 傳切入3奈米製程

最新更新：2020/03/04 13:00

（中央社記者鍾榮峰台北4日電）中砂在先進鑽石碟領域占先機，法人指出獲得3奈米製程晶圓代工採用，相關先進鑽石碟產品切入歐洲、美國與台灣等廠商。

觀察中砂在鑽石碟產品布局，本土法人報告指出，中砂在先進鑽石碟領域位居領先地位，投資先進化學機械平坦化（CMP）設備，獲得3奈米製程晶圓代工採用。

在客戶部分，法人表示，中砂先進鑽石碟產品，已經陸續切入歐洲、美國和台灣等廠商，預期客戶端可提高採購比重，提升中砂在鑽石碟的市占率。

在產能布局，法人指出，中砂竹南廠進度超前，今年第1季可進入小量營收貢獻，預估第2季到第3季產能利用率爬升，最快第4季設備產能滿載後，正面挹注公司獲利。

中砂自結今年2月合併營收4.12億元，較去年同期3.82億元成長7.66%，累計今年前2月自結合併營收8.07億元，較去年同期8.24億元減少2.09%。

中砂去年全年合併營收新台幣48.68億元，較前年51.33億元減少5.17%，去年合併毛利率29.3%，較前年29.48%微減0.18個百分點，去年合併營業利益6.73億元，合併營益率13.83%，較前年15.02%減少1.19個百分點，去年全年獲利5.36億元，較前年6.94億元減少22.6%，去年每股稅後純益（EPS）3.81元，低於前年EPS 4.92元。（編輯：張均懋）1090304

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