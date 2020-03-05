台股漲逾百點 智邦漲逾6%帶動網通族群

（中央社記者潘智義台北5日電）美股道瓊指數強彈逾千點，帶動今天台股走強，網通股盤中普遍上漲，尤其日前才宣布設立技術長辦公室，掌握新興技術的智邦盤中最高來到新台幣179元，大漲6.23%。

除智邦之外，中磊來到72.6元，上漲1.68%。明泰來到21.65元，上漲2.12%。合勤控最高來到17.15元，上漲3.31%。昇達科來到82.9元，上漲1.71%。

第5代行動通訊（5G）首先帶動基地台，及上游零組件市場需求，接著促成路由器商機。

智邦擴大研發布局投資，日前成立技術長辦公室（CTO Office），專注未來新興技術發展，爭取潛在技術夥伴合作機會。智邦執行長馬思睿（Edgar Masri）認為，「開放網路」浪潮不斷影響網路通訊市場，電信業者也嘗試介入，預期3年以後市場將逐步成熟。

依智邦規劃，400G產品今年內一定量產，但要大量生產應該是明年，甚至後年較有機會。

昇達科日前認為，進入5G行動通訊時代，回傳速度要快，就需要毫米波，目前5G產品主要客戶是華為，因中國擴大5G基地台建置，帶動毫米波商機，2021年5G毫米波商機可望升溫。

另外，目前全球有1/3以上的人口有行動通訊障礙，昇達科評估，衛星寬頻網路是未來10年解決物聯網、寬頻全球覆蓋不足的最有效方法。（編輯：黃國倫）1090305