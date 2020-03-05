大立光2月營收月減11% 3月動能可望回升

（中央社記者韓婷婷台北5日電）大立光電2月受到部分客戶延後復工影響，合併營收下滑至新台幣36.73億元，月衰退11%，相對去年同期則成長45%，優於預期。大立光預估，3月拉貨動能可望優於2月。

大立光表示，隨著客戶復工率持續拉升，預期3月拉貨動能會優於2月，不過由於疫情變化及經濟面衝擊仍存在很多變數，是否影響客戶後續需求仍需進一步觀察。

大立光表示，雖然第1季淡季加上客戶受到武漢肺炎影響部份出貨時程，但為了因應下半年的旺季產能吃緊問題，生產線仍維持既定排程運作。

大立光2月衰退幅度優於先前分析師預估15%至20%，累計前2月合併營收77.78億元，較去年同期成長32%。

大立光2月出貨產品結構中，800萬畫素至1000萬畫素鏡頭產品占比10%至20%，1000萬畫素以上至2000萬畫素鏡頭占比50%至60%，2000萬畫素以上產品占比20%至30%，其他產品則在0%至10%。

大立光塑膠鏡頭主要產能集中在台灣，由於智慧手機鏡頭規格持續提升，除高畫素、多鏡頭、大光圈及廣角，也新增3D感測、飛時測距（ToF）、屏幕指紋辨識、虛擬實境（VR）和擴增實境（AR）等新應用，中高階光學鏡頭目前仍是供不應求。

法人表示，隨著大陸模組廠及終端組裝廠陸續復工，將有助供應鏈動能逐步恢復。大立光在淡季時彈性調整產線，未來更能專注生產高毛利的旗艦手機鏡頭訂單。（編輯：楊凱翔）1090305