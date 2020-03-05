低利率變動年代 投信改推短天期目標到期債

（中央社記者韓婷婷台北5日電）疫情變數多，不確定的年代來臨，市場長期處於低增長、低利率，各國央行政策也持續寬鬆基調，匯豐中華投信首檔3至4年目標到期亞債基金搶市，也是近期市面上年期最短的目標到期債。

滙豐中華投信董事長李選進表示，在武漢肺炎疫情變數無法預期下，全球吹降息風，亞洲區利率相對歐洲仍有較大的調降空間，在資產配置及風險控管的考量下，此時轉進目標到期債仍是不錯的時機，其中亞洲債券無論天期、收益率與穩定性，都較其他同類型產品具有吸引力。

李選進指出，亞洲是一個自給自足的經濟體，隨著亞洲變得更加穩健獨立，也較不易受到整體新興市場及全球市場情緒波動的影響，在匯率和通膨相對穩定的情況下，亞洲市場的增長前景將會更好。

滙豐3至4年目標到期新興亞洲債券基金經理人曾淼玲表示，有別於市場同類型產品普遍在6到10年期，匯豐中華今年推出提前在第4年、甚至第3年即擁有出場結算的機制，且投資組合中大部份的債券在基金到期日內到期，相對降低利率風險。

曾淼玲認為，亞洲市場擁有多元機會、企業獲利成長佳、經濟成長動能、信用品質佳及投資人結構穩定等5大優勢，加上目標到期債天期短以及鎖利的特點。

曾淼玲表示，未來投資組合配置上，約有7成會投資在中國、韓國、印尼、印度、泰國和香港等市場；投資標的有7成在投資等級債，產業配置著重於房地產、原油與天然氣、類主權債、銀行等。（編輯：楊凱翔）1090305