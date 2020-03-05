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外匯存底續創新高 央行緊盯熱錢：會做該做的事

最新更新：2020/03/05 18:24
央行5日公布2月底外匯存底為4796.8億美元，較上月底增加5.49億美元，續創歷史新高。（中央社檔案照片）
央行5日公布2月底外匯存底為4796.8億美元，較上月底增加5.49億美元，續創歷史新高。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北5日電）先前外資連日爆量賣超台股，新台幣卻逆勢強漲，「賣股不匯出」的行為疑似觸及央行底線，央行官員今天表示，會緊盯市場動態，必要時「會做應該做的事」。

按照央行外匯管理的慣例，外資將資金匯入後，必須符合其投資有價證券的目的，因此一週內必須進場，若從股市撤出，資金不得停留在帳上超過一週，最遲一週必須匯出，否則便會引來央行關切，認為有炒匯嫌疑。

央行今天公布2月底外匯存底為4796.8億美元，較上月底增加5.49億美元，續創歷史新高；不過2月外資在台股賣超約新台幣1300億元，台股下跌約1.76%，使得外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計4204億美元，約當外匯存底88%，持續走低。

外資連日爆量賣超台股，股匯卻不同調，新台幣逆勢強漲，有「賣股不匯出」的疑慮，直至昨天，外資才回頭買超，終止連8賣；匯銀人士也說，明顯感受到外資「有動起來」。

媒體詢問，央行是否已經出手關切「趕資入股」或匯出，央行外匯局局長顏輝煌表示，央行一向關注市場動態，且會本於職責，「做該做的事」。（編輯：鄭雪文）1090305

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