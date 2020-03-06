疫情衝擊營收 台塑四寶只能等待第2季

（中央社記者潘羿菁台北6日電）武漢肺炎疫情讓台塑四寶意外跌破千億元營收，展望未來，台塑四寶認為，3月開工有望回到正常軌道，預期營收將優於2月，但首季營收偏弱已成定局，只能等待第2季旺季來臨。

武漢肺炎疫情衝擊，台塑四寶2月營收為新台幣994.64億元，創2016年2月以來新低，年減13.9%，較1月也衰退7.9%。展望後續，台塑、南亞與台化明確指出，3月營收將優於2月，不過疫情衝擊餘波盪漾，今年首季營收恐怕劣於去年第4季。

台塑董事長林健男表示，受疫情影響，中國大陸下游客戶延後開工且運輸受阻，2月提貨量減少，部分訂單延至3月交貨，隨著下游客戶陸續開工、運輸管制逐漸開放，預計3月主要產品出貨量合計53萬噸，比2月43萬噸增加，加上麥寮丙烯腈（AN）及甲基丙烯酸甲酯（MMA）廠已於本月3日完成歲修，整體預估3月開工率將可達83%，比2月79%提高，3月營業額可望比2月大幅成長。

也因為下游加工廠復工延後且運輸受阻，台塑部分產品庫存偏高減產因應，加上第1季歲修廠數比去年第4季增加，預估第1季營收將低於去年第4季。

不過第2季為石化產品旺季，加上隨著中國大陸運輸及加工廠復工情形逐漸改善，若疫情能獲得控制，預期石化產品需求可望增加。

南亞董事長吳嘉昭則認為，除了3月產業上下游復工有望加速之外，隨著傳統旺季來臨，備庫需求提高，可塑劑、聚酯瓶粒、丙二酚（BPA）等產品交運量成長。

此外，吳嘉昭進一步說，第2季大陸地區產業上下游產銷可望恢復正常，工作天數相對於首季將增加，加上，電子材料受惠於5G基礎建設持續推動，中高階材料需求暢旺，下游產業復工後，遞延需求可望回補，預估第2季營收較第1季成長。

只是吳嘉昭也示警，目前疫情向大陸以外地區擴大，觀察中國、日本、南韓等約占全球GDP的4分之1，且產業供應鏈整合程度高，對於全球經濟情勢影響甚大，將是重要觀察指標。

台化仍是維持相對保守立場，副董事長洪福源說，展望3月份情況並無多大改善，主要是台化2月調查台灣與大陸塑膠客戶共472家，其銷售量占台化約70%，到2月25日平均回崗率約45%，昨天再次調查大陸客戶復工進展，回工率已經超過65%，開動率在6成左右，雖然不理想，但是有進步。

儘管大陸積極推動復工與防疫兩手抓，不過洪福源認為還需要一些時間，雖然3月營收將優於2月，但也只是補上落後出貨量，價格恐怕仍是低檔，整體3月依舊悲觀。

至於台塑化總經理曹明表示，疫情影響西方國家與印度對柴油需求，加上中國大陸可能大量出口柴油，導致新加坡柴油價差偏弱，動能疲軟也反映在汽油，面臨低迷窘境。

不過曹明強調，待亞洲煉油廠陸續進入歲修階段，同時，夏季出遊旺季有望提升汽油需求，汽、柴油價差有望逐步回升。至於輕裂廠則是受到石化需求下降影響，目前運轉率降至90%。（編輯：鄭雪文）1090306