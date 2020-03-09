台股漲跌幅限10%無熔斷機制 個股有穩定措施

（中央社記者潘智義台北9日電）美股期貨重挫，觸發熔斷機制，衝擊台股大跌344.17點，熔斷機制引爆市場話題。台灣證券交易所今天表示，美股現貨、期貨都有熔斷機制，但台股只個股有此機制。

證交所主管解釋，美股沒有漲跌幅限制，為避免指數波動太過劇烈，所以指數、個股都有熔斷機制，也就是指數或股價波動過大，達一定標準時暫停交易一小段時間，隨後再恢復交易，讓投資人可以冷靜思考，是否撤單，或重新改價下單。

主管指出，台股有漲跌幅10%限制，基本上也就具備熔斷機制的效果，所以並無針對指數波動過於劇烈，必須先暫停交易的熔斷機制；除非將來漲跌幅再放寬，才可能需要考慮指數波動太大時的熔斷機制。

雖然台股指數沒有熔斷機制，但主管說，個股還是有熔斷機制，也就是瞬間價格穩定措施，只要股價上漲3.5%以上或下跌3.5%以上，就會暫停交易2分鐘，讓投資人冷靜一下，可以決定是否撤單，或重新改價下單。

證交所說，採瞬間價格穩定措施，暫停撮合的個股重新開始交易時，採最近一次集合競價成交價當基準，至於3月23日台股實施盤中逐筆交易新制後，採取瞬間價格穩定措施個股，重新開始交易時，價格以近5分鐘滾動式股價的加權平均數為基準。

一旦股價波動達3.5%，採取瞬間穩定價格措施的做法，證交所表示，除了個股之外，股票指數型基金（ETF）、指數投資證券（ETN）也有這項措施，但認購售權證則沒有這項機制。

另外，台灣期貨市場遇到價格波動過大，則採取動態價格穩定措施，但並未「熔斷」，而是採取「動態」標準，由電腦系統根據投資人下的每一筆單，就合理的即時價格區間運算，對每一「新進委託」試算其可能成交價格，若買進委託的可能成交價格高於買單退單標準，或賣出委託的可能成交價格低於賣單退單標準，將予以退單。

也就是說，期交所的動態價格穩定措施只會對造成價格大幅上漲的買單，或造成價格大幅下跌的賣單，進行退單，對以低價買進或高價賣出的低掛買單或高掛賣單不會退單。（編輯：鄭雪文）1090309