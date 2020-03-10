台紙擬每股20.8元賣給大股東 預定6/1下市

（中央社記者潘智義台北10日電）台灣紙業董事會今天通過，大股東余美玲家族的新誠資產管理公司提議，以每股新台幣20.8元價格收購所有股權，透過股份轉換私有化下市案，預定於6月1日下市。

台紙2月27日公告將私有化下市，但外界質疑，資本額僅100萬元的新誠資產管理公司，卻要砸83.62億元，買下股本40.2億元、市值超過80億元的台紙，有以小吃大之虞。台紙今天的收盤價為20.35元。

台紙發言人郭席揚今天在記者會表示，新誠公司提出超過20倍本益比以上的轉換價格，符合全體股東及利害關係人的最佳權益。

他說，若順利下市，紙器、化工、休閒3大事業體仍將繼續維持，因化工產業將投資新廠，預計新廠完工到量產要5年時間。為避免建廠期間財報數字不好看，恐讓小股東憂心，所以乾脆先下市，由經營團隊的大股東承受風險。

郭席揚說，未來不排除將3事業體分拆，重新上市，第一個可能分拆上市的就是化工事業。

他解釋，現有化工事業主要還是從造紙過程衍生，包括鹽酸、氫氧化鉀（KOH）、碳酸鉀（K2CO3）等酸鹼化工製品，其中鹽酸精製成電子級鹽酸，可做為晶圓代工廠製程的介面劑，目前已有一條生產線月產能900噸，並新建完工第2條產線，近期可望投產。

對於外界看好台紙新營廠區土地開發一事，郭席揚直言，停產漿紙的廠房大煙囪都還在廠區，現在並無土地開發計畫，廠區內還會新建其他的化工產品產線；多出的空間，會以工業用地的型態出租給其他業者。

台紙董事會決議4月16日召開股東臨時會，討論股份轉換案，轉換基準日暫定6月1日，若能順利獲主管機關同意，將於6月1日當天下市。

台紙董事會認為，大股東余美玲家族新誠資產管理公司提議，每股20.8元轉換價格，除為近10年股價相對高檔，同時較去年第3季每股淨值15.64元有高達3成的溢價幅度。

台紙考量近5年營運始終牛步，除兩年前處分不動產利益，3大本業營運表現，全年每股稅後盈餘難有超過1元以上的成績，今年又因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，造成全球經濟高度不確定性，新誠公司提出超過20倍本益比以上的轉換價格，符合全體股東及利害關係人的最佳權益。（編輯：林孟汝）1090310