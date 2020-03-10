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隆達去年每股虧0.61元 Mini LED合作案進行中

最新更新：2020/03/10 20:39

（中央社記者吳家豪台北10日電）LED垂直整合廠隆達今天公布2019年財報，合併營收新台幣90.55億元，年減18.1%；稅後淨損3.1億元，每股虧損0.61元；隆達積極推廣Mini LED背光產品，全球已有許多合作案進行中。

隆達表示，2019年在美中貿易戰不確定性影響下，客戶下單相對保守，產業供需失衡與競爭壓力造成價格下滑，因此全年營收減少。

展望2020年，隆達指出，第1季因受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，造成供應鏈紊亂與需求緊縮，對全球經濟造成極大影響，也為今年景氣帶來不確定性。

儘管面對外在經濟衝擊，隆達仍積極推廣新產品與新技術，Mini LED（次毫米發光二極體）的背光產品目前在全球客戶已有許多合作案正在進行中，並已導入筆電、桌上型螢幕、車用面板及電視等各種應用。

在3D感測應用上，隆達表示，利用飛時測距（ToF）原理的VCSEL（垂直共振腔面射雷射）元件開發有成，並提供歐美及大陸一線品牌客戶，與客戶合作開發應用於汽車的3D人臉辨識輔助安全駕駛，另外IR LED產品也已應用於安防及智慧門鈴等市場；穿戴應用元件成為國際知名運動手環品牌的主要供應商；UV（紫外線）產品需求也增溫，廣泛應用於殺菌、醫療、印刷固化等市場。

隆達強調，面對大環境波動及LED市場激烈競爭，隆達除了在顯示器、感測、車用與專業照明等4大領域加強開發外，為因應5G通訊市場起飛，隆達跨足通訊及功率半導體電子元件領域，未來將持續加強研發力道並優化生產效率，加速新產品量產。（編輯：楊凱翔）1090310

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