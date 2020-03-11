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原油燃料雙降 林伯豐籲政府應調降電價

最新更新：2020/03/11 12:07

（中央社記者蔡芃敏台北11日電）經濟部即將召開電價費率審議會，工商協進會理事長林伯豐表示，燃料價格走低、原油價格近期暴跌，「油價走低，電價也該跟進」，呼籲政府應該調降電價。

電價費率審議會將登場，經濟部每年4月及10月根據委員會決議結果調整電價，除107年4月曾調漲3%，但住宅500度以下及小商家1500度以下電價不調整，在此之後，電價已連續3次凍漲，目前平均電價為每度2.6253元。

林伯豐今天出席工商協進會理監事聯席會議，接受媒體採訪時指出，近期原油價格狂瀉。短期而言，對化工產業將造成損失，不過，台灣仰賴進口能源，原油價格走低對台灣是好事，有助物價維持穩定。

對於電價費率審議會將登場，他說，「既然原油價格走低，電價也應該調降」。

林伯豐說，受到疫情影響，許多產業營業額已大幅減少，工商界希望能夠保持既有生產，並且儘速恢復常軌，預估今年GDP成長率將受衝擊，不過，期盼在各界努力下力保2%。

林伯豐認為，「政府提出600億元紓困方案，不是很理想，杯水車薪對產業是不夠的」，工商界希望加強紓困力道，並且儘速實施。

他建議，政府應給予受影響的產業、民眾申請延期繳納綜所稅與營所稅，業者地價稅、房屋稅、牌照稅等可以申請減徵，並緩徵至少延期6個月以上。另外，企業未分配盈餘用於防疫支出，建議可以比照實質投資，退還5%營所稅。

若企業放減班休息假，雇主仍需支付基本工資，林伯豐說，建議防疫期間，也可以改由就安基金或是就保基金支應，紓緩雇主負擔，政府與企業一同度過難關。（編輯：張均懋）1090311

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