疫情恐影響第2季業績 台積電早盤跌破300元

（中央社記者鍾榮峰台北12日電）晶圓代工龍頭台積電早盤跌破300元大關，最低來到295.5元，下跌2.15%，市值跌破新台幣7.7兆元，來到7.66兆元。法人預期武漢肺炎疫情對台積電營運影響恐將在第2季逐步顯現。

台積電美國存託憑證（ADR）跌幅超過4%。下跌4.16%，來到52.24美元。

外資法人11日賣超台積電2萬1223張，外資法人已經連續5個交易日賣超台積電達14萬684張，三大法人連續5個交易日賣超台積電14萬7005張。2月到3月11日外資法人賣超台積電達33萬8393張，三大法人賣超達34萬2425張。

中央流行疫情指揮中心10日宣布，台灣新增2例COVID-19（2019冠狀病毒疾病，俗稱武漢肺炎），其中案47為荷蘭境外移入個案，為南部30餘歲男性。

11日有市場傳言指出，案47是台積電台南廠某協力廠商員工，負責協助外商代工部分設備。

對此台積電澄清，沒有任何確診廠商進入公司，台積電營運未受影響，對於相關細節，一切以政府公開資訊為主。

台積電2月營收跌破新台幣1000億元大關，滑落至933.94億元，月減9.9%，仍較去年同期增加53.4%，並創歷年同期新高。

台積電目前並無調整第1季營運目標的計畫，季營收將約102億至103億美元，預估季減約1.3%，表現將淡季不淡；5G手機需求強勁，是支撐第1季業績的一大動力。

法人預期，武漢肺炎疫情對台積電營運的影響恐將於第2季逐步顯現，台積電第2季可能面臨客戶庫存調節影響，業績將較第1季滑落。（編輯：黃國倫）1090312