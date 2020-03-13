台股黑色星期五暴跌 觀光股再失血

（中央社記者江明晏台北13日電）台股遭逢黑色星期五，早盤一度暴跌逾700點，先前復甦回穩的觀光股，再度遭逢賣壓，但由於觀光股已陸續反映疫情，盤中跌停家數減少，美食-KY、六角、紅馬-KY等跌停。

武漢肺炎重創全球股市，美股道瓊指數崩跌2352點，創1987年「黑色星期一」以來最糟表現，台股今天難逃國際股災，開盤後指數迅速跌破萬點大關，盤中一度暴跌逾700點，各大類股無一倖免。

觀光股是這波疫情的重災區，先前已陸續反映利空，今天觀光股再下挫逾6%，但盤中跌停家數少，先前股價相對強勢的六角、紅馬-KY、美食-KY、雅茗-KY等今天慘摔跌停。

六角累計1至2月合併營收年減約10%，仍創同期次高，但擴店效益近期受到疫情波及，靜待市場復甦，而旗下「日出茶太」大本營位於東南亞，菲律賓昨天傳出馬尼拉將封城消息，今天股價盤中下探跌停板，來到119元。

紅馬-KY 2月合併營收新台幣5.3億元，年成長43%，創歷史同期新高，成長主要來自於公司的故鄉納稅Furusato 360跨平台B2B業務推廣效益持續顯現，但疫情擴散，衝擊日本國內外旅遊影響，2月伴手禮業績較去年同期下滑10%。

紅馬-KY先前股價漲勢強勁，今天打入跌停35.45元。

旗下有85度C的美食-KY由於持續整頓門市體質、提列較多一次性費用，去年第4季歸屬母公司稅後淨利1.62億元、每股盈餘0.9元，合計全年每股盈餘5.18元，為近5年低點。

美食-KY股價盤中來到75.8元，觸及跌停板。

其餘觀光股一片綠油油，主營旅行社的雄獅、鳳凰跌幅約7、8%；飯店股華園、國賓、六福、晶華、夏都等同步下挫。

餐飲股王品、漢來美食、豆府、大跌逾6%，瓦城也有超過5%的跌幅，雅茗-KY盤中下探50.4元跌停板。（編輯：趙蔚蘭）1090313