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疫情衝擊油價低檔 首季外銷訂單恐續頹勢

最新更新：2020/03/14 10:11

（中央社記者蔡芃敏台北14日電）經濟部20日將公布2月外銷訂單統計，因去年2月正逢春節基期較低，接單表現續黑或翻紅仍難評估，不過，學者認為，疫情蔓延，加上國際油價崩跌，首季外銷訂單恐將延續頹勢。

2019年12月外銷訂單結束連續13個月負成長，驚喜轉正，但因今年春節與去年所在月份不同，1月接單再度翻黑，僅353.1億美元，年減12.8%。其中，資訊通信及電子產品接單動能減緩。

20日將公布2月外銷訂單，經濟部日前評估，受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊，2月外銷訂單預估恐減30億至35億美元，並同時下修外銷訂單首季表現；不過，接單金額能否維持正成長，得視疫情狀況而定。

台經院景氣預測中心副主任邱達生指出，疫情延燒，中國2月復工步調緩慢，也連帶拉低石化、鋼鐵、機械等需求，相關訂單恐大幅減少。且由於國際原油價格續居低檔，會抑低接單動能，傳統產業表現應不樂觀。

不過，也有部分產業受惠於轉單效應。他說，由於中國2月延後開工，導致顯示器、面板產能不足，台灣湧現大量急單，有望抵銷部分減幅。另外，5G通訊、人工智慧、物聯網等仍有需求，也讓2月外銷訂單有所支撐。

中華經濟研究院經濟展望中心主任彭素玲則認為，去年2月為農曆春節，工作天數少、基期較低，原先預估今年2月接單金額會呈現正成長，但因2月已受到疫情衝擊，外銷訂單續黑或翻紅仍待觀察。

展望首季表現，邱達生表示，疫情控制情況與油價走勢將是兩大關鍵。中國疫情看似趨緩，不過，歐美地區肺炎疫情正持續攀升，若武漢肺炎疫情遲未獲得控制，且蔓延至第2季，全球、台灣第1季經濟預估都將受衝擊。

他進一步說，石油輸出國家組織（OPEC）與俄國減產協議破局，油價「跳水」也將影響傳統貨品接單，首季外銷訂單恐難挽頹勢，連續走黑。

彭素玲也分析，SARS（嚴重急性呼吸道症候群）以亞洲為主要疫區，這次武漢肺炎卻遍及全球，對經濟衝擊更加明顯，本來評估台灣有望受惠於轉單效應，但若終端需求降低，訂單也將隨之減少，首季表現恐不樂觀。

另外，外界常將SARS與武漢肺炎相比，觀察SARS當年，台灣2003年全年外銷訂單均呈現正成長，經濟部官員解釋，因當年國際情勢、經濟狀況佳，且SARS疫情局限於亞洲地區，外銷訂單受疫情影響有限，以內需市場影響較劇。（編輯：林孟汝/趙蔚蘭）1090314

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