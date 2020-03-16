美降息2關鍵嚇趴市場 專家：台灣降息勢在必行

（中央社記者潘姿羽台北16日電）美國聯準會再次緊急降息4碼，利率已趨近於零，市場卻不領情，美股期貨電子盤跌到熔斷；專家分析，聯準會被視為彈藥用盡等2因素，反而加劇市場恐慌，台灣央行壓力則愈發沉重，降息恐成為必然之舉。

美國聯邦準備理事會（Fed）早在3月3日宣布降息2碼（0.5個百分點），將聯邦資金利率目標區間降到1%至1.25%，15日又降息4碼（1個百分點），來到0%至0.25%的目標區間。

聯準會兩次閃電降息非但未能挽回市場信心，還迎來股市、期貨市場重挫；台股今天也狂跌411點，宣告萬點失守 ，且收在最低點9717.77點。

匯銀人士直指，一般來說，聯準會宣布降息，帶有政府出手、拉抬經濟的意味，理應提振信心，最近卻總帶來反效果，主要有2關鍵因素；一是聯準會降息幅度太猛，「有點亂了章法」，把市場嚇跌了，只有驚嚇而沒有幫助。

其次，聯準會把利率調到趨近於零，但有了日本、歐元區的經驗，聯準會不會走到負利率這一步， 因此市場認為聯準會「把彈藥用盡」，擔憂一旦經濟惡化，政府將缺乏工具，因此更為恐慌。

然而，聯準會在短短不到一個月內，2次大動作降息，台灣一向在利率政策上被比喻為「小船」，要看海上的大環境以及其他主要經濟體（大船）的動向，如今全球央行掀起降息浪潮，專家學者普遍預期，台灣央行這次降息「降定了」。

元大寶華董事長梁國源認為，央行可能於19日理監事會通過降息1碼，因為聯準會在非常短的時間內連續降息，台美經濟關係相當密切，且央行也會將利差因素考慮進去，如此一來，降息基本上勢在必行。

不過專家學者普遍認為，降息對於提振經濟的效果有限，匯銀人士認為，央行應該多擬幾套劇本，「宣示性降息可以做，但不能只有降息」；降息是雨露均霑的作法，但現在衝擊是特定產業，因此應對重點區域撒「人造雨」，對特定產業給予紓困。

匯銀人士認為，可以做選擇性信用擴張，針對特定產業來放寬，以及與財政部、公股行庫、金融監督管理委員會攜手，透過融資、貸款展延的作法，減輕企業壓力；此外，央行還有個工具是「喝咖啡」，可以對外資進行道德勸說，避免他們在非常時期助漲助跌，加深市場的恐慌。

梁國源則說，降息固然有助於減緩企業的資金壓力，但搭配財政政策才更為有效，應進一步研擬針對性的財政政策，不要讓降息淪為宣示性效果。（編輯：楊玫寧）1090316