刺激消費挺內需 朝天宮認同卡現金回饋加碼4倍

（中央社記者吳佳蓉台北16日電）武漢肺炎疫情衝擊內需市場，北港朝天宮與台企銀合作，推出聯名卡在地消費挺產業、現金回饋增至1.05％的活動，總統蔡英文特電致賀，盼藉此發揮宗教安定力量，帶動民間買氣升溫。

北港朝天宮與台灣企銀今天共同舉辦「在地消費挺產業，媽祖賜福挺台灣」合作儀式啟動記者會，鼓勵民眾在地消費，帶動內需發展，內政部長徐國勇出席相挺，蔡總統及副總統陳建仁也特別賀電致意。

蔡總統於賀電中表示，盼藉由此項活動，發揮宗教安定力量，帶動民間買氣升溫，活絡社會經濟發展，攜手齊心守護美好家園；副總統陳建仁則於賀電中指出，至盼秉持大愛利他精神，結合各界資源力量，推展人文關懷服務，促進民間活力蓬勃，共創幸福安康生活。

徐國勇致詞指出，受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情影響，不少大型活動延期、取消，清明節也建議大家在對祖先表達慎終追遠同時，宗親會等大型活動能分流、分組、分區進行，或改以網路直播。

徐國勇指出，疫情擴散對國內經濟也造成影響，政府希望能將衝擊降到最低，疫情期間3餐還是要吃，只要廚師、服務人員都有戴口罩、消毒，做好防疫措施，不必要完全影響相關活動。

徐國勇說，台灣中南部、北部海邊已有很多空氣好的地方，民眾疫情期間減少出國同時，可多在地消費挺國內產業，將台灣基本經濟維持住；目前台灣上下充滿團結一致氛圍，希望聚集這股驕傲、團結感，帶動在地產業及消費。

台企銀表示，為刺激內需市場，特別選定有保平安之意的「北港朝天宮聯名認同卡」，除原現金消費0.3%，額外加碼媽祖平安金，將整體回饋提升至1.05%，促進內需消費，總回饋金上限新台幣1050萬元，並鼓勵民眾多多在觀光旅遊、百貨量販、餐飲、服飾、交通運輸及休閒服務等受疫情衝擊較大的6大產業消費。（編輯：郭無患）1090316