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下滑趨勢擋不住 人民幣存款餘額降至6年新低

最新更新：2020/03/16 20:05

（中央社記者潘姿羽台北16日電）中央銀行今天公布2月銀行辦理人民幣業務概況，由於中國經濟走緩、利率走低為長期趨勢，2月人民幣存款餘額下探人民幣2519.31億元，寫下2014年3月以來、6年新低紀錄。

2月人民幣存款餘額為2519.31億元，較上月減少39.84億元，延續上月往下走的趨勢，續探低點。其實早在1月時，央行官員便指出，人民幣投資工具更多元，加上存款利率走低，資金停泊在人民幣定存的意願自然下降。

央行外匯局行委陳婉寧今天說明，人民幣存款餘額下探6年新低，主要是大趨勢使然，與中國的經濟狀況、匯率變化、利率變化都有關係，先是美中貿易大戰，隨後武漢肺炎爆發，3月疫情在歐美升溫，也可能對中國進一步造成負面影響。

但她也強調，國際局勢、金融事件發展都很難預期，往後的走勢很難說。

單看2月情勢，人民幣存款餘額持續走低，其中外匯指定銀行（DBU）存款餘額較上月減少47.23億元，降至2198.57億元，國際金融業務分行（OBU）則較上月增加7.39億元，來到320.74億元。

值得注意的是，中國1月下旬爆發2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，且2月迅速升溫，中國銀行台北分行對參加行的專案利率全面下調，1個月期利率出現1字頭，到了今天，利率更低，1個月期剩1.64%、3個月期1.91%，均不到2%。

陳婉寧說明，中國政府因應2019年冠狀病毒疾病疫情，陸續祭出寬鬆政策及各項優惠措施，充分供應市場的流動性，促使利率走低。

央行也提供2月底銀行各天期的最高牌告利率，1個月期最高者為板信商銀2.2%，3個月期為兆豐商銀2.4%，6個月期是上海商銀的2.78%，9個月期是日盛商銀2.45%，1年期則為陽信商銀2.65%。

陳婉寧接著指出，3月歐美疫情升溫，各個國家都在降息，人行也要維持流動性因應市場狀況，觀察銀行各天期專案利率，1個月期為兆豐2.1%、3個月期兆豐2.4%、6個月期是上海商銀的2.78%、9個月期為日盛2.45%，1年期為日盛2.5%，普遍下調。（編輯：楊凱翔）1090316

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