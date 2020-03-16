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聯準會降息救市美股不領情 道瓊開盤崩跌2250點
首頁 / 證券

各國央行祭措施未能消除市場疑慮 亞股哀鴻遍野

最新更新：2020/03/16 20:45

（中央社香港16日綜合外電報導）包含美國聯邦準備理事會（Fed）在內的各國中央銀行接連宣布降息和新一波刺激經濟措施，但這未能提升投資人信心，亞洲股市今天收盤全面重挫。

聯準會昨天宣布降息至接近零利率，為不到兩週以來第2度緊急降息；並公布大規模資產收購計畫，這與全球金融危機時期所採取的措施類似。日本銀行（BOJ，日本央行）今天也公布一系列緊急貨幣政策措施，並稱將擴大執行債券購買計畫。

各國央行紛紛採取措施，以對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情。但這些措施仍未能激勵投資人信心。觀察人士指出，武漢肺炎疫情可能導致全球經濟陷入衰退。

另外，根據今天公布的數據，中國1月和2月的工業生產萎縮13.5%，為30年左右以來最大降幅。這項消息也進一步削弱市場信心。

武漢肺炎擴散全球，目前已有近17萬人染疫，超過6000人不治。歐洲逐漸成為新疫區之際，許多國家陸續宣布封鎖邊境。疫情也持續衝擊全球股市，亞股今天收盤一片慘綠。

雪梨股市終場重挫9.7%，跌幅創歷史新高。馬尼拉股市挫跌近8%。曼谷股市下挫7.3%。孟買股市大跌8.0%。

香港和台北股市下跌4.0%。新加坡股市下挫5.3%。上海股市收跌3.4%。首爾股市挫跌3.2%。雅加達、威靈頓和吉隆坡股市也全面收黑。（譯者：李宛諭/核稿：林治平）1090316

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