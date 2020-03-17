當盤中逐筆交易遇上熔斷機制 立即成交有訣竅

（中央社記者潘智義台北17日電）台股3月23日起將實施盤中全面逐筆交易，證交所今天表示，若投資人下單採「立即成交否則取消委託」觸及「瞬間價格穩定措施」價格上下限，只能在可成交範圍內撮合部分成交。

美股近期狂跌，難得一見的觸及熔斷機制，主因跌幅實在太大，例如美股標普500指數日前開盤後暴跌7%，觸發熔斷機制，暫停交易15分鐘。台股指數有漲跌幅10%限制，所以沒有熔斷機制，但個股還是有熔斷機制，當個股漲、跌幅達3.5%之際就會觸發，只是台股正式的說法叫做「瞬間價格穩定措施」。

台灣證券交易所說明，當投資人採取「立即成交否則取消委託」時，超出可成交範圍時則部分予以退單，例如有一檔股票當時的「瞬間價格穩定措施」參考價為新台幣100元，可成交價格上限為103.5元，下限為96.5元，一旦成交價碰觸這兩種價位，都會面臨「瞬間價格穩定措施」，暫停交易之後再重新交易。

因此，若有投資人採上述方式下單，新進委託採取限價105元「立即成交否則取消」的方式買進10張，結果可成交101元1張、102元2張，104元則因超出可成交範圍，不會成交，該筆剩餘未成交7張買進委託自動退單，該檔股票也不會進入瞬間價格穩定措施。

此外，證交所解釋，盤中逐筆交易新制下，如「立即成交否則取消委託」的第一筆可成交價格，就觸及「瞬間價格穩定措施」的價格上、下限，該筆委託整筆自動退單，該檔有價證券不會進入瞬間價格穩定措施。

例如，某檔股票的瞬間價格穩定措施參考價為100元，可成交價格上限為103.5元，下限為96.5元，新進委託以限價99元「立即成交否則取消」買進10張，第一筆成交價格95元即超出可成交範圍，該筆委託全數取消，該檔有價證券不會進入瞬間價格穩定措施。（編輯：楊凱翔）1090317