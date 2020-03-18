5G時代電信業跨界結盟 拚資費多元化

（中央社記者江明晏台北18日電）台灣今年將進入5G時代，電信業者除了積極跨界合作外，也力求資費多元化，亞太電信攜手萊爾富等擴大目標族群，台灣之星推出整合資費，可選購商品不侷限手機。

台灣之星透過同業整合與跨界合作，歷經兩年逐一補齊符合各分眾需求的多元產品與服務，也正式宣布推出橫跨多元領域的T-Select，整合資費產品、生活優惠與跨界合作三大類別，將更多選擇權交還給消費者，也為未來5G商轉後更加頻繁的跨界合作提前展開策略布局。

舉例來說，台灣之星生活聯名資費可自由選搭超商商品、購物金、家電／生活用品、小額貸款或加值服務。

亞太電信則出奇招，跨界結盟再下一城，攜手百事可樂、便利商店萊爾富合作，推出「喝百事 有好事」活動。

亞太電信表示，自去年起，亞太電信積極跨界合作，如攜手萊爾富，進行網購門號的虛實整合，首創線上下單、線下超商即可完成購卡與取卡；瞄準萊爾富APP 250萬會員，推出促銷活動互相導客；本次與百事可樂的合作，除看準其品牌話題效益，更藉此拉攏年輕粉絲，三方共同拉抬效益，帶動新成長動能。

亞太電信也持續在空污管制、智慧電網、人臉辨識應用等垂直應用領域深耕，2019年CT及IoT營收翻倍成長，數位門市有效用戶數年增一倍，透過萊爾富通路進行購卡和取卡的成交量占總交易量的2成，並達成EBITDA （稅前息前折舊前攤銷前利潤） 全年轉正佳績。

此外，亞太電信擁有鴻海科技集團資源，未來啟動B2C和B2B雙引擎，將透過「策略合作」更靈活的方式，提供3.5GHz服務，不僅健全財務結構，未來營運則保留更大的資源和彈性。

而針對前年電信三雄的499雙飽用戶近期合約將陸續到期，電信業者紛紛推出新資費搶客，亞太電信即日起推出「499元購機方案」應戰。（編輯：黃國倫）1090318