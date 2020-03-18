聯茂每股賺逾8元 股價勁揚逾8%

（中央社記者江明晏台北18日電）受惠伺服器網通材料需求，銅箔基板（CCL）廠商聯茂去年淨利創新高，每股稅後盈餘8.13元，大幅優於2018年度的5.86元，激勵聯茂今天股價反彈逾8%。

銅箔基板（CCL）廠商聯茂去年財報出爐，受惠伺服器網通材料需求，去年歸屬母公司淨利約24.63億元，創歷年新高，年成長率38.7%，每股稅後盈餘8.13元，較2018年5.86元大幅成長。聯茂去年第4季淨利約為6.64億元，季減約7%，年增率達20.3%；單季每股稅後純益約2.19元，刷新歷年同期紀錄。

聯茂今天股價展開反彈走勢，早盤大漲逾8%，至119.5元，成交量逾4500張。

此外，銅箔基板廠騰輝-KY在2019年獲利表現也大幅優於2018年。由於特殊材料如散熱鋁基板、軍工航天高階聚醯亞胺（PI）基板等產品持續成長，及軟硬結合PP受智慧型手機多鏡頭需求與電池模組應用成長帶動下，毛利率達28.13%%，較去年成長3.27個百分點，創歷年新高；因去年上市增資而稀釋每股盈餘，2019年每股稅後盈6.85元，較2018年僅增加0.1元，長期獲利能力仍持續增強。（編輯：張良知）1090318