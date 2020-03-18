更多編輯台推薦新聞：
Kevin Durant確診武漢肺炎 NBA最大咖中鏢球星
運動

Kevin Durant確診武漢肺炎 NBA最大咖中鏢球星

國際奧會：東京奧運如期舉辦 選手參賽資格可做必要調整
運動

國際奧會：東京奧運如期舉辦 選手參賽資格可做必要調整

美中媒體戰再升溫 蓬佩奧批中驅逐美3大報記者
國際

美中媒體戰再升溫 蓬佩奧批中驅逐美3大報記者

武漢肺炎重創經濟 專家警告全球衰退恐已開始
國際

武漢肺炎重創經濟 專家警告全球衰退恐已開始

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
吳釗燮：台灣觀光客滯留摩洛哥秘魯 努力協調載運
首頁 / 證券

聯茂每股賺逾8元 股價勁揚逾8%

最新更新：2020/03/18 10:36

（中央社記者江明晏台北18日電）受惠伺服器網通材料需求，銅箔基板（CCL）廠商聯茂去年淨利創新高，每股稅後盈餘8.13元，大幅優於2018年度的5.86元，激勵聯茂今天股價反彈逾8%。

銅箔基板（CCL）廠商聯茂去年財報出爐，受惠伺服器網通材料需求，去年歸屬母公司淨利約24.63億元，創歷年新高，年成長率38.7%，每股稅後盈餘8.13元，較2018年5.86元大幅成長。聯茂去年第4季淨利約為6.64億元，季減約7%，年增率達20.3%；單季每股稅後純益約2.19元，刷新歷年同期紀錄。

聯茂今天股價展開反彈走勢，早盤大漲逾8%，至119.5元，成交量逾4500張。

此外，銅箔基板廠騰輝-KY在2019年獲利表現也大幅優於2018年。由於特殊材料如散熱鋁基板、軍工航天高階聚醯亞胺（PI）基板等產品持續成長，及軟硬結合PP受智慧型手機多鏡頭需求與電池模組應用成長帶動下，毛利率達28.13%%，較去年成長3.27個百分點，創歷年新高；因去年上市增資而稀釋每股盈餘，2019年每股稅後盈6.85元，較2018年僅增加0.1元，長期獲利能力仍持續增強。（編輯：張良知）1090318

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報