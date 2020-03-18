繼承人提行政救濟 張榮發遺產至今未完稅

（中央社記者吳佳蓉台北18日電）法院判決長榮集團創辦人張榮發遺囑有效，二房兒子張國煒可獨得逾百億元遺產。在遺產稅部分，據了解，因繼承人對國稅局核定有不同意見，現已進入訴願程序；台北國稅局則回應，不便對個案發表意見。

長榮集團創辦人張榮發於2016年過世後，留下遺囑將遺產留給二房兒子張國煒。大房兒子張國政提起遺囑無效訴訟，台北地方法院審理後，認定張榮發遺囑有效，判決駁回，可上訴。

鏡週刊報導，外界以公開資訊推估，張榮發名下遺產約新台幣530億元，國稅局最終核定遺產為240億元，適用稅額10%，因繼承人對國稅局核定結果有疑義，因此尚未完稅，遺產無法進行分割分配，繼承人可能提起訴願等行政程序。

據知情人士表示，長榮集團創辦人張榮發2016年1月20日過世，其遺產稅已在限期完成申報，因遺產金額龐大，國稅局耗費較長時間查核、搜集相關資料，才作出最終稅額核定；稅單發出後，有繼承人對核定結果有不同意見，已於去年提出行政救濟，先提起復查，但仍不滿結果，再提起訴願，因此至今尚未完稅。

對外界說法，台北國稅局強調，基於隱私保護，無法就單一個案的核定結果、案件處理程度做出回應。

不具名會計師表示，一般遺產稅案件，申報繳納最快可能20分鐘就完成；但商界大老動輒「億來億去」遺產稅申報案件，處理起來就相對耗時，國稅局必須一一就申報結果做確認，搜尋海內外是否有遺漏未申報的遺產，掌握到遺產總額後，再扣掉可減除的各項免稅額，計算出最終應納遺產總額。

會計師指出，按規定，遺產稅的納稅義務人，優先由遺囑執行人擔任，其次才是繼承人或受遺贈人；不過，對於國稅局核定結果，除遺囑執行人，繼承人有不同意見也能提起行政救濟，在未完稅前，財產仍無法進行分割給各繼承人。（編輯：張良知）1090318